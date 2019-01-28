Tuzla'daki Bir Tersanede Bakımı Yapılan Hong Kong Bandralı Lr2 Posedıon İsimli Gemide Meydana Gelen...
58 dakika önce
IHAAW180049-ASA/28-01-2019- Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken,yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
IHAAW180049-ASA/28-01-2019
- Tuzla
'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong
bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye
ekiplerince söndürülürken,yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı. 28.01.2019 18: 00: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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