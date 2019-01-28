Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Bir Tersanede Bakımı Yapılan Hong Kong Bandralı Lr2 Posedıon İsimli Gemide Meydana Gelen...

Tuzla'daki Bir Tersanede Bakımı Yapılan Hong Kong Bandralı Lr2 Posedıon İsimli Gemide Meydana Gelen...

58 dakika önce

IHAAW180049-ASA/28-01-2019- Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken,yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Tuzla'daki Bir Tersanede Bakımı Yapılan Hong Kong Bandralı Lr2 Posedıon İsimli Gemide Meydana Gelen..., System.String[]
IHAAW180049-ASA/28-01-2019

- Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, İtfaiye ekiplerince söndürülürken,yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralandı. 28.01.2019 18: 00: 49 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

İtfaiye, Hong Kong, Tuzla, 3. Sayfa
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