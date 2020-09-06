TUZLA'DAKİ ÇELİK KASA HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Tuzla'da girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri iş yerinde çelik kasadan hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 10 Ağustos tarihinde meydana geldi. Şüphelilerin girdikleri iş yerinden çelik kasayı açarak içinde bulunan 3 bin dolar, 150 euro, 40 adet tespih ve 4 adet banka kartı çalarak kaçtıkları öğrenildi. İş yeri soyulan A.K.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelileri tespit etti. Polis, takibin ardından hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi 4 Eylül'de yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen R.K.(37)'nin 14 adet suç kaydı, M.T.(34)' nin 3 adet suç kaydı, B.T.(35)'nin 12 adet suç kaydı olduğunu belirledi. İş yerine giren 3 şüphelinin yakalanmadan bir gün önce Maltepe'de plaka çaldıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin girdikleri iş yerinde çelik kasayı açarak içinde bulunanları çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Şüphelilerin hırsızlık anında aralıklarla pencereden dışarıyı gözetlediği görülüyor.