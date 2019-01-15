Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Cinayet

Tuzla'daki Cinayet

2 saat önce

Tuzla'da bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

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Tuzla'da bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Çamlı Belde Yolu Caddesi'nde Murat G'nin (34) aracında öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mert K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Aydınlı Mahallesi'nde 13 Ocak'ta Mert K. (26) ile kız arkadaşı O.Ü'nün uyuşturucu almak için aracına bindikleri öne sürülen Murat G. ile tartıştığı, Mert K'nin aracı kullanan Murat G'ye ateş ederek öldürdüğü öne sürülmüştü.

Otomobilin bir kafeye çarparak durması nedeniyle aracın içindeki Ö.Ü. yaralanmış, cinayet zanlısı Mert K. ise kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen O.Ü, tedavisinin ardından gözaltına alınmış, hakkında yalan beyanda bulunmak suçundan işlem yapılan O.Ü, emniyetten serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mert K. ise polis ekiplerince adresine yapılan baskında yakalanmış, şüphelinin evinde olayda kullandığı belirtilen silah ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: AA

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