Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Cinayetin Zanlıları Yakalandı

Tuzla'daki Cinayetin Zanlıları Yakalandı

1 saat önce

Tuzla'da bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'daki Cinayetin Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Tuzla'da bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlı Mahallesi Çamlı Belde Yolu Caddesi'ndeki bir kafenin önündeki aracında Murat Gözüpek'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucunda kaçan şüphelilerden Okşan Ü'yü aynı cadde üzerindeki bir başka kafenin önünde yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen diğer şüpheliler Emrah K, Mert K. ve Sinan O. da Pendik'te kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde bulunan şüpheliler ilk ifadelerinde, olayın uyuşturucu satışından kaynaklanan anlaşmazlık sonucunda meydana geldiğini savundu.

Şüpheli Mert K'nin, ilk ifadesinde cinayeti işlediği itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Asayiş Büro, Tuzla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı

Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 16:00:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Cinayetin Zanlıları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]