Tuzla'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ile firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Tuzla'da yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ile hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, ilçe genelinde 8 ayrı noktada denetim yaptı. Uygulamalarda 17 bin 650 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ile sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve 12 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan B.G. yakalandı.

Uygulamada 1025 araç denetlenirken, yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Trafik sigortası bulunmayan 1 araç trafikten men edildi, çeşitli eksikliklerden dolayı 4 araca cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, uyuşturucu madde bulunduran 9 kişi ile uyuşturucu sattığı belirlenen 1 kişi de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.