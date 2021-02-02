Tuzla'daki doğalgaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika

Tuzla'daki doğalgaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tuzla'daki doğalgaz patlamasının olduğu alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - İSTANBUL Tuzla'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın önünde doğalgaz kutusu patladı. Patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Doğalgaz patlamasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu bina havadan görüntülendi.

Olay gece 01: 00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki doğalgaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler binanın ikinci katına kadar yükselirken olayı gören komşular itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken doğalgaz ekipleri sokağın doğalgaz boru hattını kapatarak yangının büyümesini engelledi. Binada bulunan altı kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kişileri kurtardı.1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın ardından bina önündeki kamyonunun içerisindeki meyveler ve sular etrafa saçıldı. Bina önündeki 2 araç kullanılamaz hale geldi. Gündüz olmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Binada oluşan maddi hasar drone ile havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.