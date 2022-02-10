Tuzla'daki Dünya Kukla Festivali'ni 10 bin çocuk ziyaret etti - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Kukla Festivali'ne aileleriyle katılan 10 bin çocuk sömestir tatilinde unutulmaz anılar yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 40'ı yabancı, 20'si yerli olmak üzere toplam 60 kuklanın sergilendiği festival, sömestirde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tuzla Marina'daki Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde "Dünya Kuklaları Tuzla'da" konsepti ile düzenlenen festivale, İstanbullu çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın İstanbullu çocuklara karne hediyesi olarak başlattığı festivalde kukla, jonglör, yarışmalar, oyunlar, konser, illüzyon, palyaço, maskot gösterileri ile çeşitli konserler yer aldı.

Çocuklar, atölyelerde kukla üretimini deneyimleme fırsatı yakaladı.