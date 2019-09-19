Tuzla'daki fabrika yangını

Tuzla'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale sırasında yaşanan patlama sonucu yaralanan itfaiye eri Nebi Polat'ın kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

Okan Üniversitesi Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, itfaiye görevlisi Nebi Polat'ın hastaneye geldiği esnada beyin sarsıntısı ve beyin içinde kanama olması sebebiyle "beyin kanaması" riskinin bulunduğu, ancak bu riskin ortadan kalktığı öğrenildi.

Nebi Polat'ın, çenesinde ve vücudunun birkaç noktasında kırıklar meydana geldiği bilgisine ulaşılırken, ayağındaki kırığın açık kırık olması nedeniyle gün içinde ameliyata alınacağı öğrenildi.

Hastane yetkilileri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması halinde Nebi Polat'ın birkaç gün içerisinde toparlanabileceğini söyledi.