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Tuzla'daki fabrika yangını

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün çıkan ve yoğun çabalar sonucu söndürülen Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangının soğutma çalışmalarının 4 araç ve 12 personelle devam ettiğini belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dün çıkan ve yoğun çabalar sonucu söndürülen Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangının soğutma çalışmalarının 4 araç ve 12 personelle devam ettiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kimya fabrikasında dün 11.40'ta başlayan yangının, 18.15 itibariyle söndürüldüğü hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Bugün itibariyle, İBB İtfaiyesinden 4 Araç, 12 personel soğutma çalışmalarında görev alıyor. Yangın sırasında meydana gelen patlamada iki itfaiye eri yaralanmıştı. Yaralı erlerden Yusuf Tüysüz taburcu edilirken, Nebi Polat'ın tedavisine devam ediliyor. İstanbul İtfaiyesi yangına, 21 istasyonundan 55 araç, 160 personel ile müdahale etti. İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14,İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev aldı. Ayrıca, çalışmalara Gebze İtfaiyesinden de 3 araç katıldı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin nihai raporundan sonra netleşecek."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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