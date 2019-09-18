Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye...
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Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye...

18 dakika önce

Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye..., System.String[]

Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı. - İSTANBUL

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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