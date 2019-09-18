Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye...
18 dakika önce
Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
Tuzla'daki fabrika yangınında 2'si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı. - İSTANBUL
Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir Kendisinden boşanmak isteyen kocasına "Saçımı çekti" diyerek karşı dava açtı, mahkeme boşanma sebebi olduğuna hükmetti Erling Haland ilk Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapıp tarihe geçti 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yatla boğaz keyfi yaptı