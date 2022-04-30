Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi

30.04.2022 18:55

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden Tayfun Aydın'ın cenazesi Gebze'de defnedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında ölen 3 işçiden Tayfun Aydın'ın cenazesi Gebze'de defnedildi.

Beylikbağı Mahallesi 330 Sokak'ta bulunan evinin önüne getirilen Aydın'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Karadeniz Nur Camisi'ne götürüldü.

Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Aydın'ın cenazesi Pelitli Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, yangında ölen Turgay Tüney'in cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından memleketi Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Çalca Köyü'ne gönderildi.

Olay

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında dün yangın çıkmıştı.

Yangında Gebze'de ikamet eden Tayfun Aydın, Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk hayatını kaybetmişti.

Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi
Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'daki boya fabrikasında çıkan yangında işçi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika
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