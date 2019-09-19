Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki fabrikada enkaz kaldırma çalışmaları başladı
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Tuzla'daki fabrikada enkaz kaldırma çalışmaları başladı

1 saat önce

TUZLA'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Tuzla'daki fabrikada enkaz kaldırma çalışmaları başladı, System.String[]
TUZLA'da yanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Tuzla'daki kimya fabrikasında dün saat 11.40'ta çıkan yangın akşam saatlerinde söndürülmüştü. Sabah saatlerinde soğutma çalışmaları da tamamlanan fabrikanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da fabrikanın yanına kaldırıldı. Fabrikanın enkazında olay yeri inceleme ekiplerinin de çalıştığı görüldü. Yangına müdahale edilmesiyle birlikte fabrikanın önündeki çamurla kaplanan cadde belediye ekipleri tarafından temizlendi.   Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında önlem olarak itfaiye araçlarının da beklediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Fabrikadan görüntüler

- Çalışmalardan görüntüler

- Yakıt tankerinin görüntüsü

- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

- Caddenin temizlenmesi

- Dün yangın sırasında çekilen görüntüler

- Havadan görüntüler (geçildi)


- İstanbul
İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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