TUZLA'DAKİ FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI: YANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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TUZLA Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a otomobil arkadan çarpan otomobil alev aldı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Osman Zengin yönetimindeki 42 DRZ 55 plakalı inşaat ve tekstil malzemeleri yüklü TIR'a 34 EEV 597 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) arkadan çarptı. TIR'ın altında sürüklenen otomobil alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorse ve otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri yanan dorse ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Ataş'ın araç içerisinde yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

TIR şoförü Osman Zengin, "Sağ şeritten 70-80 kilometre hızla ilerliyordum. Arkamdan bir ses geldi. Süratliydi herhalde otomobil. Lastik patladı zannettim. Aşağıya indim baktım araba var. Araba yanmaya başlamış. Çok sürüklendik. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım. Söndüremedim. Çıkaramadım alttan" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün 4 şeritli yolda sol şeritten sağ şeride geçtiği ve TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.

Güvenlik kamerası