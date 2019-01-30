Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Gemi Yangını

Tuzla'daki Gemi Yangını

29 dakika önce

İSTANBUL(AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi Mehmet Tütüncü için cenaze töreni düzenlendi.

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İSTANBUL(AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi yangınında hayatını kaybeden işçi Mehmet Tütüncü için cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Sultan Konak Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ile Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da katılarak, merhum Tütüncü'nün ailesine taziyelerini iletti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Tütüncü'nün tabutu yakınlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Tütüncü, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Önceki gün gerçekleşen olayda Tuzla tersaneler bölgesindeki Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında, işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Mehmet Tütüncü, Tuzla, Güncel
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