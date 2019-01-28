Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Gemi Yangınında Ölen 2 Kişinin Cenazesi Kaldırıldı

Tuzla'daki Gemi Yangınında Ölen 2 Kişinin Cenazesi Kaldırıldı

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHATuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tuzla'daki Gemi Yangınında Ölen 2 Kişinin Cenazesi Kaldırıldı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Haberi alan cenaze yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeleri alan ambulansların giriş ve çıkışları

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:22 Kaynak: DHA

Muhammet Ali Yılmaz, Tuzla, Mehmet Tütüncü, Güncel
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