Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama

Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama

1 saat önce

Tuzla Tersanesi'nde çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama, System.String[]
Tuzla Tersanesi'nde çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tuzla Tersanesi'nde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi, İstanbul, 3. Sayfa
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