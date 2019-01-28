Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama
1 saat önce
Tuzla Tersanesi'nde çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tuzla Tersanesi
'nde çıkan yangınla ilgili İstanbul
Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tuzla Tersanesi'nde bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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