Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama

Tuzla'daki Gemi Yangınıyla İlgili Açıklama

35 dakika önce

Tuzla'daki gemi yangınıyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği: "8 kişi yaralandı"İSTANBUL - Tuzla Tersanesinde çıkan yangın ile ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tuzla'daki gemi yangınıyla ilgili açıklama
İstanbul Valiliği: "8 kişi yaralandı"

İSTANBUL - Tuzla Tersanesinde çıkan yangın ile ilgili İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Tuzla, 3. Sayfa
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