Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Gizemli Kokuya Soruşturma

Tuzla'daki Gizemli Kokuya Soruşturma

1 saat önce

İstanbul Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla'daki Gizemli Kokuya Soruşturma, System.String[]
İstanbul Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Tuzla'nın İçmeler Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan ağır kimyasal kokuyla ilgili çalışmalar sürüyor. İçmeler Mahallesi'ndeki sokaklarda devam eden incelemelere AFAD, itfaiye, İSKİ, Büyükşehir ve Tuzla belediyeleri ile polis ekipleri katılıyor. Ekipler sokaklardaki rögar kapaklarını tek tek açıp kanalizasyona su basıyor. Olay yerinde çalışma yapan ekiplerden alınan bilgiye göre kanalizasyon sistemi içerisinde belli noktalarda oluşan birikintiler, çöküntüye yol açıp ağır kokuya neden olabiliyor. İçmeler'de de benzer bir durumun yaşanmış olabileceği ihtimaline karşılık ekipler rögar kapaklarını açıp, kimyasal maddenin seyreltilmesi ve tepkimeye girmesinin önlenmesi için kanalizasyon sistemine su basıyor. Açılan kapaklardan içeriye uzatılan gereçler yardımıyla dışarıya çıkarılan maddeler ise ölçüm cihazları yardımıyla inceleniyor. Polis ekipleri civarda alınan güvenlik önlemlerini genişletirken, diğer birimler kokunun kaynağını bulmak ve olumsuz bir durumun yaşanmasını önlemek amacıyla İçmeler'de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

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