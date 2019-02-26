Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla soruşturma açtı.



Başsavcılığın "çevreyi kasten kirletmek" suçundan başlattığı soruşturma kapmasında, söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği öğrenildi.



Olay



Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatılmıştı.

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