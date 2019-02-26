Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı.

Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla soruşturma açtı.

Başsavcılığın "çevreyi kasten kirletmek" suçundan başlattığı soruşturma kapmasında, söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: AA

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