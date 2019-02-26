Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede bazı sokaklara yayılan kaynağı belirsiz kokuyla ilgili, "Yerleşim bölgesi içerisinde bir mahallenin iki sokağını kapsayacak lokal bir hadise. Çünkü rögar kapağının açılmasıyla oluşmuş. Rögar kapağı açılmış ve içine dökülmüş bu belli." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede bazı sokaklara yayılan kaynağı belirsiz kokuyla ilgili, "Yerleşim bölgesi içerisinde bir mahallenin iki sokağını kapsayacak lokal bir hadise. Çünkü rögar kapağının açılmasıyla oluşmuş. Rögar kapağı açılmış ve içine dökülmüş bu belli." dedi.



Başkan Yazıcı, İçmeler Mahallesi'nde kokunun yoğun olduğu bölgeye gelerek, inceleme yapan İSKİ ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.



Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuzla'da daha önce yaşanan benzer hadiseyi hatırlatarak, o olayın sanayi bölgesinde olduğunu söyledi.



İstanbul'un 8 organize sanayisinden 5'inin Tuzla'da bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, "O sanayi bölgesindeki olay, oradaki vidanjörlerle dökülmüş olan kimyasal maddelerdi. Yakalanmıştı ve sorumlulara da şu an cezai müeyyideleri uygulanıyor. Bugünkü özellikle İçmeler mahallemizin iki sokağını kapsayan bu hadise, çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle valilikle de görüştük, AFAD ve İSKİ yetkilileriyle görüştük. Bir rögar kapağının açılıp, herhangi bir ilçede, herhangi bir yerde, Moda'da da olabilecek, Üsküdar'da da olabilecek bir rögar kapağının açılıp dökülen kimyasal madde olduğu düşünülüyor." diye konuştu.



"Hastaneye başvuran 3 kişi ayakta tedavi edildi"



Şadi Yazıcı, rögar kapaklarından kanalizasyona döküldüğü düşünülen maddenin tam olarak ne olduğunun belirlenmesi için numune alındığını ve çalışmaların sürdüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çevreye yansıyan koku itibarıyla ki bir mahallenin iki sokağında olan bir hadise, bu araştırılıyor ve şu ana kadar üç kişi aşırı kokudan dolayı hastaneye başvurmuş. Devlet hastanesi başhekimimiz ile görüştüğümüzde ayaktan tedavi edilip ayrıldıklarını söylediler. Herhangi bir durum söz konusu değil. Yalnız işin müsebbipleri aranıyor. Bunun vidanjörlük bir olay veya büyük çaplı kimyasal bir döküntü olmadığını düşünüyoruz çünkü mahalleyi bile kapsamıyor. Daha az miktarda, lokal bir hadise olduğunu, hatta ben çok ileri götürmek istemiyorum ama özellikle de birilerinin bir sabotajı gibi şüphe bile uyanıyor insanın kafasında. Çünkü herhangi bir rögar kapağı, İstanbul'un herhangi bir yerinde açılıp içine dökülebilecek ve oluşabilecek bir şey, şu anda mahallemizin iki sokağında olan bir hadise bu."



"Suç duyurusunda bulunduk"



Yazıcı, kokunun yayıldığı bölgenin sanayi bölgesi olmadığına işaret ederek, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Tuzla'nın İstanbul'un yükünü çektiğini anlatan Yazıcı, "5 organize sanayi bölgemiz var, 8 organizenin 5'i bizde. Kokuya neden olabilecek olan mezbaha bizde, tersaneler bizde. Bizim üç tane arıtma tesisimiz var, üç tane gölet var, patlayıcılar bölgesi burada ama bu mahalleyle hiç alakası olmayan bölgeler." dedi.



Mahallenin içerisinde bir rögar kapağının açılıp bir şeyin atılmasının akla ziyan bir durum olduğunu dile getiren Yazıcı, "Tabii şu anda bir suçlamada bulunmak değil, bu doğru bir ifade olmaz ama bir mahallenin içerisinde, herhangi bir mahalle içerisinde rögar kapağı açılarak dökülebilecek bir hadiseden bahsediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yazıcı, konunun bir yerleşim bölgesinde olduğunu vurgulayarak, "Yerleşim bölgesi içerisinde bir mahallenin iki sokağını kapsayacak lokal bir hadise. Çünkü rögar kapağının açılmasıyla oluşmuş. Rögar kapağı açılmış ve içine dökülmüş bu belli. Bu her yerde olabilecek bir hadisedir. Sanayi bölgesi olsa sanayiden kaynaklı olduğunu düşüneceğim ama burada bir yerleşim içerisinde ilk defa böyle bir dökümle, olayla karşılaşıyoruz. İSKİ yetkilileri de çok ilginç buluyorlar. Onlardan aldığım bilgi, onlar da suç duyurusunda bulunacaklar. Biz, suç duyurusunda bulunduk. Bunun bir komplo, bir sabotaj olduğunu düşünüyorum ya da gerçekten çok aptalca bir şey." ifadelerini kullandı.



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kokunun yayıldığı sokakta bulunan okulda eğitimin kısmi olarak devam ettiğini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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