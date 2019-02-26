Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku

14 dakika önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Aysun Sokak üzerindeki rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığı ve iki çocuğun bu kokudan
etkilenerek Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölge temizlenerek kokunun giderildiği kaydedilen açıklamada, hastane nezdinde yapılan araştırma sonucu kokudan etkilenen her iki çocuğun da ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti
yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olarak
soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: AA

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