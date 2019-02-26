Tuzla'daki Kaynağı Belirsiz Koku Araştırılıyor
29 dakika önce
Tuzla'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor.
Tuzla
'daki ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma yapılıyor. İçmeler
Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:38 Kaynak: AA
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