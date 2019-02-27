Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Bir Gözaltı

Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Bir Gözaltı

1 saat önce

İstanbul Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Bir Gözaltı, System.String[]
İstanbul Tuzla'da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili olarak bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Şoförün polis merkezindeki sorgusu sürerken vidanjör polis merkezinin önüne çekildi. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde koku paniği yaşanmış ve bölgeye İSKİ ve belediye ekipleri gelerek araştırma başlatmıştı. Ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili olarak bugün bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Şoför sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Şahsın sorgusu sürerken vidanjör de polis merkezinin önüne çekildi.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu Sarıyer'in Derbent Mahallesi İçin Hazırlanan İmar Planları, Seçime Sayılı Günler Kala Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:19:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Bir Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]