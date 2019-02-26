Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Soruşturma
1 saat önce
Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir koku etkili olmuştu. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:18 Kaynak: İHA
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