Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Soruşturma

Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatıldı.



Tuzla'da sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir koku etkili olmuştu. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir

Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu

Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu