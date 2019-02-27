Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Koku Soruşturması Şüphelisi Adli Kontrol Şartıyla Serbest

Tuzla'daki Koku Soruşturması Şüphelisi Adli Kontrol Şartıyla Serbest

1 saat önce

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHATuzla'da meydana gelen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C. A., Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tuzla'daki Koku Soruşturması Şüphelisi Adli Kontrol Şartıyla Serbest, System.String[]
Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Tuzla'da meydana gelen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C. A., Hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.  

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde kanalizasyon sisteminde yayılan ve iki kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan koku soruşturması kapsamında gözaltına alınan C. A., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

"Çevreyi kasten kirletme" suçundan savcılığa ifade veren C. A., ifadesinin ardından hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği, C. A hakkında adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. 

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezinden çıkışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:06 Kaynak: DHA

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