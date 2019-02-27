Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Flaş Gelişme

Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Flaş Gelişme

1 saat önce

Tuzla'daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Flaş Gelişme, System.String[]
Tuzla'daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuzla'da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.A., "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Tuzla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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