Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Flaş Gelişme
1 saat önce
Tuzla'daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuzla
'daki kokuya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuzla'da etkili olan kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında atık su nakliyatı yapan vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.A., "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'ne sevk edildi. Mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Gamze Erdemir/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı
YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak
Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi