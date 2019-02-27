Tuzla'daki Koku Soruşturmasında Gözaltı

Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturmada, bir kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturmada, bir kişi gözaltına alındı.



İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.



Şüphelinin kullandığı vidanjörden örnek alınarak, araç Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Olay



Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar