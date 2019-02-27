Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki Kokuya İlişkin Başlatılan Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Vidanjör Sürücüsü C.a.,...

Tuzla'daki Kokuya İlişkin Başlatılan Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Vidanjör Sürücüsü C.a.,...

1 saat önce

IHAAW174557-ASA/27-02-2019- Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'daki Kokuya İlişkin Başlatılan Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Vidanjör Sürücüsü C.a.,..., System.String[]
IHAAW174557-ASA/27-02-2019

- Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.02.2019 17: 45: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

Tuzla, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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