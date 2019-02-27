Tuzla'daki Kokuya İlişkin Başlatılan Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Vidanjör Sürücüsü C.a.,...
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IHAAW174557-ASA/27-02-2019- Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
IHAAW174557-ASA/27-02-2019
- Tuzla
'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.02.2019 17: 45: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:51 Kaynak: İHA
Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı
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