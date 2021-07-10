Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk 'Minik' alıcısını bekliyor - Son Dakika

Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk 'Minik' alıcısını bekliyor

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar pazarlar hareketlenmeye başladı. Tuzla'da kurulu olan bir kurban pazarının gözdesi 1 ton 500 kilo ağırlığındaki "Minik" isimli tosun 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na 11 gün kala kurbanlıklar, gerekli kontroller sonrası İstanbul'da kurban pazarlarında yerlerini aldı. Küpeleri, pasaportları kontrol edilen ve gerekli şartları sağlayan kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından çadırlara yerleştirilmeye başladı.

Tuzla'da bulunan kurban pazarındaki 'Minik' isimli 2.5 yaşındaki tosun ise 1 ton 500 kilogram ağırlığıyla diğer büyükbaş hayvanlar arasında dikkat çekiyor. Pazarın ilk gününden kurban satış alanına gelen vatandaşlarda 'Minik' isimli tosuna yoğun ilgi gösteriyor. İri cüssesi ve ağırlığı sebebiyle kendine özel alanda bekletilen tosun, bakıcıları tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Pazarın gözdesi 1 ton 500 kilo ağırlığındaki 'Minik' 50 bin liraya alıcısını bekliyor.

Minik isimli tosunun, alıcısını beklediğini ifade eden hayvan sahibi Esat Koçak, "Minik Cumaköy'de doğdu. Kendimiz besledik. Bu yaşa geldi. Minik 1 ton 500 kilo. Yaklaşık olarak 900 kilo eti var. Yavruyken ismini minik koyduk. Aynı böyle minik olarak ismi kaldı. Minik yaklaşık olarak 10 tane hayvanın yediği yemi yeme masrafı var. Her gün 30 kilo yem yiyor. 2.5 yaşında. Büyük olduğuna bakmayın yaşı küçük. Miniğin fiyatı 50 bin TL. Alıcısını bekliyoruz. Hayırlısı Allah'tan" dedi.