Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti' - Son Dakika

Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'

24.03.2021 15:00
Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti', System.String[]

Tuzla'da 250 dairelik lüks site yönetimini geçici süreyle üstlenen inşaat firması, site içerisinde uyguladığı yaptırımlarla vatandaşları isyan ettirdi.

Tuzla'da 250 dairelik lüks site yönetimini geçici süreyle üstlenen inşaat firması, site içerisinde uyguladığı yaptırımlarla vatandaşları isyan ettirdi. Konuya ilişkin konuşan site sakini Avukat Didem Kasapoğlu, "Site içerisinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını düşündükleri insanlara 200 ile 2 bin lira arasında ceza kesiyorlar. Ceza ödemelerini ise kendi hesaplarına ödeterek tahsil ettiriyorlar. Bu olaydan ne polisin ne de kaymakamlığın haberi var" diye konuştu.

İstanbul Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre site yönetimi kısıtlama günleri de dahil olmak üzere site içerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara 200 ile 2 bin lira arasından değişen tutarlarda ceza kesip, ödemeleri ise kendi hesaplarına yaptırdıkları belirtildi.

Öte yandan kesilen para cezasını ödemeyen vatandaşların araçlarının site otoparkına alınmadığı ve tehdit mesajlarına maruz bırakıldığı belirtildi.

"HER GÜN FARKLI KONULARDA KESİLEN CEZALARA MARUZ KALIYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan Avukat Didem Kasapoğlu, "Site içerisinde hem kat maliki hem de 40'a yakın kişinin avukatı olarak rol alıyorum. Aslında olay bir çitle ortak alanın işgal edilmesi sonucu başladı. Müteahhit firmanın yetkilisi kendi lehine siteye ait olan ortak alanı işgal edip bizlerin de bu durumu yargıya taşımamız sonrası bu seferde muhalif kesim ilan edildik. Bir anda linç kampanyası başlatıldı. Olayın mahkemeye taşınması sonrası site içerisinde araçlarımız kabul edilmiyor. Her gün asgari ücret cezası adı altında hukukta hiçbir niteliği olmayan cezalarla karşı karşıya bırakılıyoruz. Bizlere yazılan bu cezaları da ödemediğimiz takdirde sitenin otopark içerisini araçlarımızın giriş yapılması yapmasına izin verilmiyor" dedi.

"SOSYAL MESAFE VE MASKEDEN CEZA KESİYORLAR"

Site yönetiminin uyguladığı birçok yaptırım olduğunu aktaran Avukat Kasapoğlu, "Ayrıca site içerisinde sosyal mesafe ve maske takmama cezası sebebiyle de yaptırımlar uygulanıyor. Bu cezalar 2 bin liradan başlıyor. Kişinin maddi durumuna göre rakamları aşağıya çekebiliyorlar. Yani ceza miktarını site yönetimi takdir ediyor. Yönetim kestiği bu sosyal mesafe ve maske cezalarının ödemelerini kendi hesaplarına yaptırıyor. Herhangi bir polis çağırmadan kaymakamlığa bildirmeden bu ödemeleri tahsil etmeye çalışıyor" diye konuştu.

"ÇETE OLDUĞUMUZU SÖYLEYİP ŞİKAYET MAİLLERİ ATIYORLAR"

Site içerisindeki vatandaşların görüntülerinin izinsiz olarak paylaşıldığını belirten Avukat Didem Kasapoğlu,"Site yönetiminin yaptıkları bununla da sınırlı değil. Site içerisinde yaşayan vatandaşların görüntülerini izinleri almadan çalıştıkları iş yerlerine hatta Genelkurmay Başkanlığı'na kadar gönderip bu insanların çete olduğuna dair mailler gönderiyor. Site içerisinde bu duruma karşı yapmış olduğumuz eylem sonrası askeri cezalar yazılmaya devam ediliyor. Hala otoparka giriş yapamıyoruz. Kendin mülkiyetimize girerken zorluk yaşıyoruz. Bizler konu ile ilgili durumu mahkemeye taşıdık. Şimdilik takipteyiz fakat yaptırımlarını sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'
Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'
Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'
Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'
Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti'

İstanbul, İnşaat, İsyan, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Yer altından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı HDP, DEVA ve Gelecek Partisi'nin davet edilmediği AK Parti kongresine 11 partiden 29 temsilci katıldı Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim Eşini öldüren arkadaşına ''Adamsın'' tezahüratı yaptı, gözaltına alınınca çark etti: Türk kadınlarından özür dilerim
Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği iddia edilen İbrahim Seten için hapis istemi         
16:04
Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! Zehirli örümcekler selle ortaya saçıldı, 10 dakikada insan öldürüyor         
15:58
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var Kız çocuklarına sözlü cinsel saldırıda bulunan şahsın sözleri pes dedirtti: Aşkım sizi evinizden aldırırım, milletvekili tanıdığım var         
14:48
Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti         
14:41
Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar Vicdanınız kurusun! Tilkiyi öldürüp kuyruğunu kestikten sonra elektrik direğine astılar         
14:24
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi Akıllara durgunluk veren olay! Ölen babanın su borcu 3,5 yaşındaki kızından istendi         
13:16
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 16:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'daki lüks sitede ilginç iddia: 'Site yönetimi sosyal mesafe ve maskeden ceza kesip, tahsil etti' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei