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Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada - Son Dakika

Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada

01.12.2021 10:33

Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada Evi ateşe verdi, araçlara kurşun yağdırdı Tuzla'da pompalı tüfekli saldırganın dehşet saçtığı dakikalar kamerada Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren şahıs ardında park halindeki aracından çıkarttığı pompalı tüfekle yol üzerinde...

Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada

Evi ateşe verdi, araçlara kurşun yağdırdı

Tuzla'da pompalı tüfekli saldırganın dehşet saçtığı dakikalar kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir arkadaşının evini ateşe veren şahıs ardında park halindeki aracından çıkarttığı pompalı tüfekle yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı. O esnada aynı sitede yaşadığı genç doktora silah doğrultan saldırgan şahsın dehşet dakikaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Adem N., bilinmeyen bir nedenle aynı sitede yaşadığı bir arkadaşının evini ateşe verdi. Ardından aracına yönelen Adem N., otomobilinin bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak yol üzerinde seyir halinde olan araçlara rastgele ateş açtı.

Doktor komşusuna da silah doğrultu

Etrafa ateş açan saldırgan site önünde karşılaştığı komşusu Doktor Canan G.'ye de silah doğrulttu. Genç kadın aracıyla kaçarak olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanma korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, "Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor. Şahsın ateş açtığı araçlardan birisi de benim eşime ait. Eşim otoparktan çıktığı esnada saldırgan şahıs eşime ait aracı fark ediyor ve üzerine doğru küfür ve hakaretler savurarak elindeki silahla birlikte koşmaya başlıyor. Eşim o esnada kaçmaya çalışsa da anın telaşıyla aracını duvara vuruyor. O telaş anında saldırgan şahıs eşimin aracına yaklaşarak üç el ateş ediyor. Neyse ki silah o esnada tutukluk yapıyor. Bu sırada eşim hızla aracıyla olay yerinden kaçmaya başarıyor" diye konuştu.

Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada

Pompalı Tüfek, Doktora, Silah, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada - Son Dakika
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