TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI - Son Dakika

TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI

08.04.2021 15:16

TUZLA'da geçtiğimiz haftalarda kat maliklerine uygulanan ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin yönetimi iddiaya göre, bu kez de sitede oturanlara basınla konuştukları için ceza kesti.

TUZLA'da geçtiğimiz haftalarda kat maliklerine uygulanan ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin yönetimi iddiaya göre, bu kez de sitede oturanlara basınla konuştukları için ceza kesti.

Tuzla'da geçtiğimiz haftalarda lüks bir sitede oturan vatandaşlara, 'Asgari ücret cezası' adı altında çeşitli cezalar kesilmiş ve çeşitli medya kuruluşlarında haber olarak yer almıştı. Bugün kesilen cezalarla ilgili mahkeme tarafından iptal kararları gelirken, site sakinleri bu habere sevinemeden yeni cezalarla karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. Site sakinleri, yönetimin bu kez de basınla konuştukları için kendilerine 2 bin lira ceza kestiğini söyledi.

"KÜÇÜK BİR DEVLET KURULMUŞ BURADA"

Site sakini Latife Acar, "Basınla konuştuğumuz için, basını buraya davet edip sorunları onlarla paylaştığımız için bize şahıs olarak 2 bin lira ceza geldi. Bu yönetim tarafından yazıldı. Bir şey sormadan, sitenin huzurunu kaçırdığımızdan dolayı bize ceza yazıldı. Daha önceden de acayip acayip yazıldı zaten, biz şok olduk. Bunu da ilk defa burada gördük. Hani küçük bir devlet kurmuş adam kendisince. Kendi kurallarını koymuş, ona göre cezalar yazıyor. Biz görüyoruz, şok oluyoruz" dedi. Bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Latife Acar, "Hepimiz de bilinçli insanlarız. Onun için itirazlarımızı yaptık. Seçimi bekledik. Demokratik bir hakkımız var dedik, seçimi bekledik. Seçimi de sürekli erteliyorlar. Son olarak yine seçim olacak, bu sorunlar bitecek dedik. Bir kez daha ertelendi" şeklinde konuştu.

Önceki cezaların iptal edildiği haberini aldıklarını belirten Latife Acar, "Evet haberi aldık, çok sevindik. Ayakkabı konusundaki ceza tamamen kaldırılmış. Böyle bir ceza yazılamaz. O konuda sevindik. Zaten açılan bütün davalarda da birer birer kaybediyor. Hukuksal hiçbir yanı yok" diye konuştu.

MAHKEME DAHA ÖNCE KESİLEN CEZALARI İPTAL ETTİ

Site maliklerinin avukatı Didem Kasapoğlu İnci ise, "Tarafımıza yazılan asgari ücret cezalarını biz asliye hukuk mahkemesinde yargıya taşımıştık. Bugün itibari ile İstanbul Anadolu 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bunların hukuka aykırı olduğuna dair bir kararla tescillendi artık. Diğer açılan davaların sonuçlarını da en kısa zamanda bekliyoruz. Basının ilk gelmesinden sonra tekrar 2'şer bin lira en son 25 Mart tarihi itibari ile bir ceza yedik. Onlarla ilgili hala hesaplarımızda tanımlı olarak duruyor. Aynı zamanda ısrarlı bir şekilde seçimi yapmıyorlar. En son 10 Nisan için seçim tebligatı gelmişti tarafımıza. Bu hafta sonu 10 Nisan ama seçim yapılmayacak" dedi.

Sitenin isminin basında yer almasından dolayı böyle bir ceza kesildiğini belirten Didem Kasapoğlu İnci, "Hukuki hiçbir zemini yok. Herhangi bir mevzuatta yer alan bir şey değil. Yani ayakkabılık için, çimlere bastığımız için kestikleri cezalar da hukuki değil. Zaten Anadolu Sulh 7. Hukuk Mahkemesi bunu tescilledi ve kararını verdi" şeklinde konuştu.

TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI
TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI
TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI
TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI

Asgari Ücret, Mahkeme, Medya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DAKİ LÜKS SİTENİN YÖNETİMİNDEN BU KEZ DE 'BASINLA KONUŞTUNUZ' CEZASI - Son Dakika


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