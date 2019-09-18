Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi
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Tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi

1 saat önce

TUZLA'DAKİ PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (görüntünün tamamı)Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı.

DHA İSTANBUL -TUZLA'DAKİ PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (görüntünün tamamı)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan da görüntülendi.

Görüntü Döküm:

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-Patlamanın ardından yaşananlar

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Tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:28 Kaynak: DHA
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Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı
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