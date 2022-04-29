Son dakika haber! Tuzla'daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı-2 - Son Dakika
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Son dakika haber! Tuzla'daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı-2

29.04.2022 15:15
Son dakika haber! Tuzla'daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı-2

Son dakika haberleri... ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2022 günü saat 13.15 itibariyle Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısına gerekli incelemeler yapılmak üzere olay yerine intikal edilmiştir.

Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir."


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Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tuzla'daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tuzla'daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı-2 - Son Dakika
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