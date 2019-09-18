Tuzla'daki patlayan tankın itfaiye aracının üzerine düşme anı

TUZLA'DAKİ PATLAYAN TANKIN İTFAİYE ARACININ ÜZERİNE DÜŞME ANI (yeni görüntü)

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlama ve tankın itfaiye aracının üzerine düşmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntü Döküm:

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-Patlama

-Tankın düşmesi (yeni görüntü)

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