Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı

26.04.2022 12:13
Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir kuyumcuya giren soyguncu, iş yeri çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı.

İstanbul Tuzla'da bir kuyumcuya giren soyguncu, iş yeri çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı.

Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen silahlı bir şüpheli, çalışan Ali Naki Yıldırım'ı silahla yaraladı.

Daha sonra dükkandaki bir miktar altını çalan zanlı, kendisini dışarda motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle uzaklaştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine kuyumcuya gelen bir doktor, yaralı Yıldırım'a müdahale etti, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı
Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı

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Yayla Mahallesi, Ali Naki, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'daki soygunda kuyumcu çalışanı silahla yaralandı - Son Dakika
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