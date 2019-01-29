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Tuzla'daki Tersanede Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden 2 İşçinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

1 saat önce

TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tuzla'daki Tersanede Çıkan Yangında Hayatını Kaybeden 2 İşçinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı, System.String[]
TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıkmıştı. Yangında gemide çalışan Muhammet Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralanmıştı. Muhammet Ali Yılmaz (27)  ve Mehmet Tütüncü(54)'nün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. 2 senelik evli olan Muhammet Ali Yılmaz'ın cenazesi bugün Gebze Dil İskelesi Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, Mehmet Tütüncü'nün cenazesi ise yarın Okmeydanı Konak Camii'nde öğle namazının ardından Hasdal mezarlığına defnedilecek. 

"İYİ BİR USTAYDI"

Mehmet Tütüncü'nün abisi Ali Tütüncü, "Biz haberlerden duyduk. İki gemi arasında yakıt nakli yapılırken patlama olmuş. Yangın çıkmış. Öldüğünü saat 19.00'a doğru öğrendik. Olay 14: 30'da olmuş herhalde. Öyle haberimiz oldu. Hayat dolu bir insandı. Ölüm gelince dinlemiyor. Neşeli, herkesle iyi diyaloğu olan toplum adamıydı yani. Evliydi. Aynı zamanda 3 çocuğu var. Bu aslında cami altı tersanesinden emekli olmuştu. Sonradan özel bir şirkete girdi. Oradan tersane işlerinde gemi işlerini de yapıyordu. Kendisi iyi bir ustaydı. Normal kaynakçı gibi çalışıyordu. Hem neşeli hem sevinçli her türlü işine koşan bir insandı. İşinin ehliydi. Allah rahmet eylesin, başka diyecek bir şey yok" dedi.

"BU BİR İŞ CİNAYETİDİR"

Muhammet Ali Yılmaz'ın amcası Ensar Sarıçayır, "Haber aldığımızda saat 14.00 civarıydı. İş yerinde patlama olduğunu söylediler. Olay yerinde babası müdahale ediyor. Babası da aynı iş yerinde çalışıyor. Hastaneye gittik. Duyunca da üzüldük. Allah rahmet eylesin. 27 yaşındaydı. Bu bir iş cinayetidir. Oradaki sorunu yıllardır çözemiyorlar. Çözülmediği gibi de tedbir de almıyorlar. Büyük ihmal var çünkü gaz var orada. Çalışanlar, kesimciler çalıştıktan sonra patlama olmuş. Gazın içinde kesimciler spiral taşla kesim yapıyorlar. Oksijen ile kesim yapıyorlar. Bunun bir önlemi olması lazım. Buna bir tedbir almaları lazım. Cinayetleri önlemeleri lazım. Yıllardır iş cinayetlerini çözemiyorlar. 2 yıllık evliydi. Hepimizin başı sağ olsun. Yüreğimiz yandı. Herkesin evine ateş düşecek" şeklinde konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:31 Kaynak: DHA

Mehmet Tütüncü, Muhammet Ali Yılmaz, Adli Tıp Kurumu, Tuzla, Güncel
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