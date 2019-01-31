Tuzla'daki Trafik Kazası Arkadan Gelen Aracın Kamerasında
1 saat önce
Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHATuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin önüne geçerek bariyerlere çarptı.
Haber: Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA Tuzla
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin önüne geçerek bariyerlere çarptı. Savrulan aracın daha sonra diğer araca çarpması arkadan gelen otomobilin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Tuzla bağlantı yolu Sabiha Gökçen
Havalimanı istikametinde dün meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir anda yan şeritte ilerleyen diğer aracın önüne geçerek bariyerlere aradında da arkadan gelen araca çarptı. Kaza arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:25 Kaynak: DHA
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