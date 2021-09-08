TUZLA'DAKİ TREN KAZASI: MAKİNİSTLERİN VE SİNYALİZASYON SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINACAK - Son Dakika

TUZLA'da Adapazarı- Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı bilgisi edinildi. Ayrıca kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.