Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki yangında vatandaş olay anını anlattı
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Tuzla'daki yangında vatandaş olay anını anlattı

1 saat önce

Tuzla'daki yangında vatandaş olay anını anlattıİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yan fabrikanın sahibi konuştu.

Tuzla'daki yangında vatandaş olay anını anlattı

İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yan fabrikanın sahibi konuştu. Fabrika sahibi," Burası asfalt fabrikası .Kazan patladı diyorlar" dedi.

Tuzla'da Deri Sanayii içinde bulunan bir asfalt ve kimyasal fabrikada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangınla ilgili yan fabrikanın sahibi konuşarak; "Yan fabrikanın sahibiyim. Hemen buraya geldim. Bizim fabrikaya sıçramadı. Ölen ya da yaralanan yok. Asfalt fabrikası burası. Kazan patladı diyorlar" dedi.Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Tuzla'daki yangında vatandaş olay anını anlattı

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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