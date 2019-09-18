Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki yangında vatandaş panik anlarını anlattı
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Tuzla'daki yangında vatandaş panik anlarını anlattı

28 dakika önce

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yan fabrikanın sahibi konuştu.

Tuzla'daki yangında vatandaş panik anlarını anlattı, System.String[]

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yan fabrikanın sahibi konuştu. Fabrika sahibi, "Burası asfalt fabrikası, kazan patladı diyorlar" dedi.


Tuzla'da Deri Sanayii içinde bulunan bir asfalt ve kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangınla ilgili yan fabrikanın sahibi konuşarak, "Yan fabrikanın sahibiyim. Hemen buraya geldim. Bizim fabrikaya sıçramadı. Ölen ya da yaralanan yok. Asfalt fabrikası burası, kazan patladı diyorlar" dedi.


Öte yandan, yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
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