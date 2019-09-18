Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya böyle yansıdı. Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Patlama anı kameraya böyle yansıdı.

(İHA)