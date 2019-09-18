Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
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Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

1 saat önce

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi.

Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya böyle yansıdı. Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Patlama anı kameraya böyle yansıdı.

(İHA)

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü
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