Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
1 saat önce
Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya böyle yansıdı. Tuzla'da fabrika yangını sırasında bir tankerde patlama meydana geldi. Patlama sırasına tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Olayda yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı. Patlama anı kameraya böyle yansıdı.
(İHA)
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