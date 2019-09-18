Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tank adeta roket gibi gökyüzüne gitti

İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank adeta roket gibi gökyüzüne gidiyor.

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor.