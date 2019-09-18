Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

37 dakika önce

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı Tank adeta roket gibi gökyüzüne gittiİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tank adeta roket gibi gökyüzüne gitti

İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank adeta roket gibi gökyüzüne gidiyor.

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor.

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi! Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 21:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]