Tuzla'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tuzla'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan 43 BZ 2576 plakalı hafif ticari araç, 34 MM 4355 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Arkadan gelen başka bir midibüs de kazaya karıştı.

Araçlarda hasara neden olan zincirleme kazada midibüs ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.