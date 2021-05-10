Tuzla'dan, 170'inci yardım tırı Cinderes'e dualarla uğurlandı - Son Dakika

Afrin'in Cinderes beldesinde yaşayan Suriyeliler için Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi iş birliğiyle hazırlanan yardım tırı, dualarla yola çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde bayramlık kıyafet ve hijyen malzemeleri bulunan tıra, Şehit Ethem Demirci'nin adı verildi. Yardım tırının dualarla uğurlanması törenine Şehit Ethem Demirci'nin ağabeyi Rüstem Demirci de katıldı.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Kızılay'ın bir organizasyon düzenlediğini, kaymakamlık ve belediye olarak bu organizasyonu desteklediklerini söyledi.

Daha önce de şehitlerin aziz hatırası anısına yardım tırlarını uğurladıklarını belirten Akça, "Yine bugün de Ethem Demirci kardeşimizin hatırası için bu tırı uğurluyoruz. Tuzlalı kardeşlerimizin yaptığı bağışlar ile ortaya çıkan güzellikler. Ben o bağışı yapanların bereketinin artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Kızılay'ın nerede bir ihtiyaç var ise oraya ulaşmak için elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bizler de Tuzla Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Kızılay'ın Tuzla Şubesi ile birlikte 170'inci tırımızı uğurluyoruz. Tuzlalı vatandaşlarımızın bağışladığı bayramlıklar ve hijyen malzemeleri bölgede ihtiyacı olanlara ulaşacaktır. Biz millet ve ülke olarak gösterdiğimiz hassasiyeti, bundan sonra da sürdürerek böylesi yardım organizasyonlarını devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yardım tırına ismi verilen Şehit Ethem Demirci'nin ağabeyi Rüstem Demirci, böyle güzel bir organizasyonda kardeşin adının geçmesinden gurur duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.