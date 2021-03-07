Tuzla'dan Ardahan'a 'Gönül Elleri' köprüsü - Son Dakika

Tuzla'dan Ardahan'a 'Gönül Elleri' köprüsü

Gönül Elleri Çarşısı'ndan 9 köyün tek okuluna yardım eli

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 9 köyün çocuklarının taşıma sistemi ile öğrenim gördükleri Kurtkale İlkokul ve Ortaokulu'nda fen laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı açtı. Okulun kütüphanesine de Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri tarafından kampanya yapılarak toplanan 2 bin 500 adet kitap bağışlanırken, okulda okuyan 100 öğrenciye kıyafet hediye edildi.

Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, İstanbul'dan bin 500 kilometre uzakta olan Ardahan'ın Çıldır ilçesine gönül köprüsü kurdu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Tuğba Muslu, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Dış İlişkiler Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Derya Bacacı, Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı ile birlikte Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 9 köyün çocuklarının taşıma sistemi ile öğrenim gördükleri Kurtkale İlkokul ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı tarafından kurulan bilgisayar laboratuvarı ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından kurulan fen laboratuvarının açılışı yapıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri tarafından bağışlanan 2 bin 500 kitabın yer aldığı kütüphane de incelendi. Ziyaret sırasında Kurtkale İlkokul ve Ortaokulu'nda okuyan 100 öğrenciye kışlık kıyafetler hediye edildi.

Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Biz bugün paylaşmanın en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir bölgede hiç tanımadığımız insanlar ile birlikte, hem tanışıyoruz, hem paylaşıyoruz hem mutlu oluyoruz. Bundan daha öte bir mutluluk ve daha öte bir güzellik olamaz. Biz gönüllüler ve Gönül Elleri Çarşısı olarak her zaman şunu söylüyoruz; paylaşmak güzeldir. Bugün de burada bunun mutluluğunu yaşamaktan son derece keyifliyiz" dedi.

"Güzel bir yardım olduğunu düşünüyoruz"

Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Tuğba Muslu, "Gönül Elleri Çarşısı olarak sadece Tuzla sınırları içerisinde kalmayıp, il ve ilçe projeleri ile yardımlarımıza devam ediyoruz. Kardeş ilçe belirliyoruz. Dönem dönem böyle yardımlarımız oluyor. Bu sene de Ardahan Kurtkale İlkokul ve Ortaokulu'na yardımlarımızı oluşturduk. Okulda ilgimizi çeken en temel nokta 9 tane köyün buluştuğu tek okul olmasıydı. O nedenle bu okulumuza önem verdik. Eksiklerini tespit ettiğimizde bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı olmadığını fark ettik. Bilim ve teknik konusu Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'nın ilgi alanında bir konu olduğu için özellikle hassasiyet gösterdik. Bunun yanında okul kütüphanesine 2 bin 500 adet kitap gönderdik. Okulumuzda 100 adet öğrencimiz vardı. Onların kıyafet konusundaki eksikliklerini gidermeye çalıştık. Güzel bir yardım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Tuzla'dan buraları unutmayarak destek verdikleri için mutlu olduk"

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan destek karşısında bugün okulumuzda bir bilgisayar sınıfı oluşturuldu. Aynı zamanda bir fen laboratuvarı şeklinde bir sınıfımız oluşturuldu. Aynı zamanda kütüphanemiz için de çok önemli bir destekte bulundular. Bu açıdan kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Burası özellikle Ardahan'ın Çıldır ilçesidir. Yani Tuzla'dan buraları unutmayarak buraya destek vermek istedikleri için çok memnun olduk. Aynı zamanda bu bizim motivasyonumuzu artıran bir etken oldu. Bu şekilde çalışmalar ülkemizin dört bir tarafında hem eğitimi hem de sosyal anlamda gelişmeyi sağlayan çalışmalardır. Bu anlamda çok çok önemsiyoruz" dedi.

"Gönül Elleri Çarşısı'na çok teşekkür ediyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya teşekkür eden Okul Müdürü Hakan Bayram, "Bizim okulumuz Çıldır merkeze 35 kilometre uzaklıkta bir okulumuz. Okulumuza taşıma merkezli olarak 9 köyden öğrenciler gelmektedir. Şu an 92 öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılan yardımlar için ben Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya aynı zaman Gönül Elleri Çarşısı'na okulum, öğrencim ve öğretmenlerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.