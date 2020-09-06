Tuzla'dan, Giresun'a 2 tır yardım malzemesi - Son Dakika

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Kızılay Şubesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) gönüllüleri tarafından hazırlanan 2 tır dolusu malzeme Giresun'a uğurlandı.

Tuzla Belediyesi önünden dualarla yola çıkan tırları, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Türk Kızılayı Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve çok sayıda gönüllü uğurladı.

Tuzla Başkan Şadi Yazıcı, devletin tüm birimlerinin yerel yönetimlerle birlikte Giresun için seferber olduğunun altını çizerek şunları ifade etti:

"Tuzla Belediyesi olarak biz de bu yarayı sarmak için elimizden geldiğince, kaymakamlığımız, yardım konusunda çok önemli çalışmalar yapan Kızılay'ımız ve gönüllüleri ile birlikte elimizden geldiğince yardımseverlerden yardım toplayarak bu yarayı hep birlikte ülke olarak sarmak için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye'nin birçok noktasında yardımlarımız oluyordu ama Giresun'umuz bugünlerde özellikle yardım konusunda hassasiyetimizi arttırdı. Allah yardımcıları olsun. Bir daha böyle bir afetle karşılaşmamayı diliyorum. İnşallah Giresun'a da yakın zamanda gideceğiz. Giresun'da çok bulundum. Kümbet'in dört yıl ağalığını yaptım. Sel olan derelerde de bulundum. Orada bazı yaptığımız işlerde var. Yardım etmekle beraber bundan sonra uzun vadede diğer hizmetlerle bu yarayı hep birlikte saracağız."