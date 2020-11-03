- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli

03.11.2020 17:05

- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Deprem neticesinde binalardaki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük" Tuzla Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin...

- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Deprem neticesinde binalardaki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük"

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 2 tır dolusu temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi. Tırların Tuzla Belediye Binası önünde hareket etmeden önce beklediği sırada bir vatandaş, tırları görüp deprem bölgesine 10 litre dezenfektan ve maske gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz deprem görev emri dahil olmak üzere deprem anı ve sonrasındaki tüm organizasyonlarımızı yaparken şimdi çok daha hızlanmamız gerektiğini, çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. " dedi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de yaralar sarılmaya başlandı. Bu kapsamda depremin hemen ardından İzmir'deki yaraları sarmak için hazırlıklara başlayan Tuzla Belediyesi, depremin olduğu gün Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi'ni deprem bölgesine gönderdi. Bugün ise Tuzla Kızılay Şubesi ve P&G Türkiye işbirliği ile deprem bölgesine 2 tır dolusu temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi. Bin 350 koli Tuzla Gençlik Merkezi Öğrencileri ve Kızılay gönüllüleri tarafından 2 günde hazırlandı. Yardım malzemelerini taşıyan tır, Tuzla Belediyesi önünden dualar ile uğurlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Deprem neticesinde binalardaki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük " dedi.

"Depreme hazırlanmanın önemini bir kez daha anlıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Biz Türkiye'de ki tüm afetlerde olduğu gibi yine İzmir'deki bu depremde de birlik ve beraberlik içerisinde Tuzla'da Kaymakamlığımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımız ile bu seferberliğimize devam ediyoruz. Bugün Kızılayımızın büyük emekleri ile oluşmuş olan çevremizdeki herkesin büyük destekleri ile ortaya çıkan bu tırları yollayarak, aslında bizim Van depreminde Elazığ'da da, tüm afetlerde olduğu gibi İzmir'de de yine biz bir ve beraberiz. Kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir tır yolluyoruz. Rabbim bir daha bu afetleri göstermesin. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Özellikle de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtulanlar bizim umudumuzu bir defa daha artırıyor. Ama her deprem, yardımlaşmayı ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğu gibi deprem anı ve sonrasında birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, deprem neticesinde binalarda ki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. Biz deprem görev emri dahil olmak üzere deprem anı ve sonrasındaki tüm organizasyonlarımızı yaparken şimdi çok daha hızlanmamız gerektiğini, çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. O nedenle hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederken aynı zamanda herkesin tedbirli ve geleceğe dahil emin olması için hazırlık olmamız lazım diyorum" dedi.

"Kalbimiz İzmir için atıyor"

Tırların İzmir' doğru yola çıkmasından önce konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça," Biz Tuzla'dan çok yardım tırı gönderdik. Elazığ depreminden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için, Suriye'de yaşanan insanlık dramını bir nebze olsun hafifletmek için çok yardım tırları gönderdik. Bu sefer kalbimiz yüreğimiz İzmir için atıyor" dedi.

"Duamız böyle felaketlerin yaşanmaması"

Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin Demirci," Öncelikle İzmir'de yaşanan depremden dolayı oradaki vatandaşlarımızı rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Duamız ve temennimiz bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması" dedi.

"Elimizden gelen budur"

İzmir'e gidecek yardım tırlarını, yola çıkmadan önce Tuzla Belediye Binası önünde beklediği sırada gören Enes Yılmaz isimli vatandaş," "Yoldan geçiyordum tırları gördüm öyle getirdim. İzmir'e yardımcı olmak istedik. Dezenfektan ve tek kullanımlık maske getirdim. Zaten bu işi yapıyoruz. Desteğimiz olsun istedik. 10 paket maske getirdim ve 10 litre dezenfektan getirdim" dedi.

- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli

Tuzla Belediyesi, Tuzla, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Tuzla'dan İzmir'e yardım eli - Son Dakika


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