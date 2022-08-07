Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 120 metre uzunluğa sahip "FOX" isimli kargo gemisinde, Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney girişinde makine arızası oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi - Son Dakika

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