İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı

13.10.2022 22:35

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı Boğaz geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı Tuzla'dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı

Boğaz geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - Tuzla'dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kurtarma römorkörü tarafından çekilen geminin Büyükdere İskelesi'ne demirleneceği öğrenildi.

Tuzla'dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Geminin arıza yapması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 kurtarma römorkörü ve 1 bot sevk edildi. 2 römorkör tarafından çekilen geminin Büyükdere İskelesi'ne demirleneceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Rumeli Feneri, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı - Son Dakika
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