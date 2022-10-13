Tuzla'dan seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Geminin arıza yapması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 kurtarma römorkörü ve 1 bot sevk edildi. 2 römorkör tarafından çekilen geminin Büyükdere İskelesi'ne demirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Rumeli Feneri, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.